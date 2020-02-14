الصين تعلن عن 121 وفاة و5090 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الصين اليوم الجمعة، تأكيد 5090 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و121 حالة وفاة جديدة في البر الصيني الرئيسي.

ونقلت وكالة "رويترز"، للأنباء عن لجنة الصحة الوطنية قولها، إن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا بلغ 63 ألفاً و851 حالة. ويخضع نحو 55 ألفاً و748 للعلاج حالياً، بينما توفي 1380 شخصاً. وفي وقت سابق اليوم، أعلن إقليم هوبي، مركز التفشي في الصين، عن 4823 إصابة جديدة و116 حالة وفاة في الإقليم.



وأبلغ إقليم هيلونغجيانغ في شمال شرقي البلاد عن حالتي وفاة جديدتين، بينما كانت الوفيات الأخرى في إقليمي آنهوي وخنان وبلدية تشونغتشينغ. وأبلغ إقليم هيلونغجيانغ في شمال شرقي البلاد عن حالتي وفاة جديدتين، بينما كانت الوفيات الأخرى في إقليمي آنهوي وخنان وبلدية تشونغتشينغ. يأتي ذلك بعد أن أعلنت السلطات الصينية، أن حصيلة وفيات كورونا، ارتفعت إلى 1483 شخصاً، إلا أنها قامت بتخفيض الرقم مرة أخرى إلى 1380، بعد إزالة عدد من حالات الوفاة، قالت: إنها نتجت من العد المزدوج لبعض الحالات في مقاطعة هوبي، بعد اعتماد نظام جديد لرصد الإصابات، وفقاً لما نقلته وكالة "بلومبرغ" للأنباء.





وصدرت هذه الأرقام بعد أسبوع على وفاة الطبيب الذي كان أول من حذّر في ديسمبر (كانون الأول) من وباء "كوفيد – 19" غير أن الشرطة هاجمته لاتهامه بنشر إشاعات، وأثارت وفاته غضباً في الصين. من جهتها، أعلنت وكالة الصحافة الفرنسية وفاة ستة من العاملين في المجال الصحي جراء فيروس كورونا المستجد في الصين، وإصابة أكثر من 1716 بالوباء، وفق حصيلة أعلنتها الحكومة الجمعة، وسلطت الضوء على المخاطر التي تواجهها الطواقم الطبية في المستشفيات، ولا سيما مع النقص في الأقنعة والملابس الواقية.وصدرت هذه الأرقام بعد أسبوع على وفاة الطبيب الذي كان أول من حذّر في ديسمبر (كانون الأول) من وباء "كوفيد – 19" غير أن الشرطة هاجمته لاتهامه بنشر إشاعات، وأثارت وفاته غضباً في الصين. في سياق متصل، بدأ ركاب سفينة سياحية النزول في كمبوديا اليوم بعد أن رفضت خمس دول رسوها خوفاً من احتمال إصابة أحد على متنها بـ«كورونا»؛ مما اضطرها إلى البقاء في عرض البحر لمدة أسبوعين، وفقاً لوكالة رويترز للأنباء. ورست السفينة "إم إس ويستردام" التي تقل 1455 راكباً وطاقماً من 802 فرد في سيهانوكفيل مساء أمس (الخميس) بعد أن توقفت قبالة الشاطئ في الصباح الباكر للسماح لمسؤولين كمبوديين باعتلائها وأخذ عينات من ركاب يعانون من أعراض مرضية أو أعراض تشبه الإنفلونزا.

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