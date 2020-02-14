النفط يستقر ويتجه لتحقيق 'مكسب أسبوعي'

استقرت أسعار النفط، الجمعة، لكنها تتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي في 6 أسابيع بفعل افتراض أن منتجين كبارا سينفذون تخفيضات أكبر للإنتاج، لتخفيف أثر تباطؤ الطلب من الصين الناجم عن وباء فيروس كورونا.
وبحلول الساعة 4:39 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت بمقدار سنت إلى 56.35 دولار للبرميل، بعد أن ربحت واحدا بالمئة في الجلسة السابقة.
وبذلك أضحى برنت مرتفعا 3.4 بالمئة في الأسبوع، وهو أول صعود منذ الأسبوع المنتهي في العاشر من يناير.
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