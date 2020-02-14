النفط يستقر ويتجه لتحقيق 'مكسب أسبوعي'

وبحلول الساعة 4:39 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت بمقدار سنت إلى 56.35 دولار للبرميل، بعد أن ربحت واحدا بالمئة في الجلسة السابقة.

وبذلك أضحى برنت مرتفعا 3.4 بالمئة في الأسبوع، وهو أول صعود منذ الأسبوع المنتهي في العاشر من يناير.