الاعرجي: أغلب الكتل ابلغت علاوي بأنها ستُفشِل مهمته

كشف نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، اليوم الجمعة، أن اغلب الكتل السياسية أبلغت رئيس الوزراء المُكلّف محمد توفيق علاوي بأنها ستُفشِل مهمته ما لم يسمح لها بالمشاركة في حكومته.
وقال الاعرجي في تغريدة له على موقع توتير، إن "الكتل السياسية تبطن في واقع الأمر بل وتعمل عكس ما تُعلن"، مبينا أن اغلب تلك الكتل "أبلغت رئيس الوزراء المُكلّف بأنها ستُفشِل مهمته ما لم يسمح لها بالمشاركة في حكومته".
واضاف أن "هذا دليلٌ آخر على أن هذه الكتل لا تُقدِّر خطورة المرحلة كما قلنا فيما سبق".
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