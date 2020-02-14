اللويزي: اقالة رئيس البرلمان الخيار البديل عن الانتخابات المبكرة

اعتبر عضو مجلس النواب السابق عبد الرحمن اللويزي، اليوم الجمعة، أن اقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي هو "الخيار البديل" عن اجراء الانتخابات المبكرة، عادا ذلك فرصة للأحزاب لالتقاط أنفاسها.
وقال اللويزي، في تغريدة له على موقع تويتر، إن "إقالة رئيس مجلس النواب، بعد تمرير الكابينة الوزارية، سيكون الخيار البديل، عن إجراء انتخابات مبكرة".
واضاف أنها "خطوة تهدف الى تهدئة الشارع، الذي سيطالَب بمنح فرصة للرئيس الجديد"، مشيرا الى أن "تلك الفرصة ستمكن الأحزاب الشيعية من التقاط أنفاسها وإعادة ترتيب اوراقها، بعد أن خسرت قواعدها الجماهيرية أو كادت".
واضاف أنها "خطوة تهدف الى تهدئة الشارع، الذي سيطالَب بمنح فرصة للرئيس الجديد"، مشيرا الى أن "تلك الفرصة ستمكن الأحزاب الشيعية من التقاط أنفاسها وإعادة ترتيب اوراقها، بعد أن خسرت قواعدها الجماهيرية أو كادت".
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