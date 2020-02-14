تفاصيل عقد انتقال صفاء هادي الى سابع اقوى دوريات اوروبا

2020-02-14 | 08:55
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اكمل نجم لمنتخب الوطني ونادي الشرطة، صفاء هدي، إجراءات انتقاله الى صفوف كريليا سوفيتوف الروسي لتمثيل الفريق ابتداءً من الموسم الحالي.
وسيتوجه هادي الى اسبانيا للالتحاق بمعسكر الفريق، تحضيراً للنصف الثاني من الدوري الروسي الممتاز، الذي سيتم استئنافه في الـ28 من شهر شباط الجاري.
وسيوقع هادي على عقد يمتد لموسمين ونصف، حيث سينتهي عقده مع نهاية موسم 2021/ 2022.
ويعد الدوري الروسي هو سابع اقوى دوري في أوروبا، فيمل يحتل سوفيتوف لمركز الثالث عشر في ترتيب الدوري الروسي.
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