تفاصيل عقد انتقال صفاء هادي الى سابع اقوى دوريات اوروبا

وحصل هادي على كتاب الاستغناء من إدارة لشرطة، بعدم قم بتسوية جميع الأمور المادية المتعلقة، وبلتالي سيوقع رسمياً على عقده الجديد مع سوفيتوف.

وسيتوجه هادي الى اسبانيا للالتحاق بمعسكر الفريق، تحضيراً للنصف الثاني من الدوري الروسي الممتاز، الذي سيتم استئنافه في الـ28 من شهر شباط الجاري.



وسيوقع هادي على عقد يمتد لموسمين ونصف، حيث سينتهي عقده مع نهاية موسم 2021/ 2022.

ويعد الدوري الروسي هو سابع اقوى دوري في أوروبا، فيمل يحتل سوفيتوف لمركز الثالث عشر في ترتيب الدوري الروسي.