سفير الإمارات بالمنامة:"الميثاق الوطني بالبحرين" يؤكد حب الشعب لقيادته

الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الإمارات لدى البحرين

أكد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الإمارات لدى البحرين، الجمعة، أن الاحتفال بالذكرى الـ19 لإطلاق الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، لميثاق العمل الوطني، يمثل تأكيدا على التفاف الشعب البحريني حول قيادته التي نجحت خلال العقدين الماضيين في تحقيق التنمية والازدهار.

وقال الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان إن الشعب البحريني عبّر بصدق عام 2001 عن تضامنه ووحدته وارتباطه الأصيل بترابه ووطنه العربي حين صوت بنسبة بلغت 98.4% لصالح مضامين وبنود ميثاق العمل الوطني.

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وتابع: "لقد لمست خلال فترة عملي وتواصلي مع الشعب البحريني على كل المستويات الرسمية والأهلية مدى الحب الصادق والاهتمام بهذه المناسبة التي تمثل مرحلة فاصلة في تاريخ البحرين الحديث، شهدت خلالها المملكة العديد من الإنجازات الاقتصادية والعمرانية والحضارية التي تصب في محصلتها لصالح المواطن البحريني".

وأعرب عن تمنياته بأن تنعم البحرين دوما بالأمن والأمان والاستقرار، وأن تحقق المزيد من النجاحات على المستوى الدولي بفضل السياسة الحكيمة والمواقف التي تتخذها لمساندة الحق والخير بما يتوافق مع مصالح الشعب البحريني وشعوب ودول المنطقة الخليجية والعربية، وأن تشهد العلاقات البحرينية الإماراتية الأخوية والمتميزة المزيد من التطور.

وتشهد الإمارات والبحرين علاقات تاريخية راسخة وسط حرص مشترك على تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعاتهما المستقبلية.

وتجمع البلدين روابط مشتركة خليجيا وعربيا وإسلاميا، أولها التبادل التجاري غير النفطي الذي يبلغ 4.66 مليار دولار بين الإمارات والبحرين.