العراق يطلع أمريكا على تطورات تشكيل حكومة علاوي

أطلع العراق، الجمعة، الولايات المتحدة الأمريكية على آخر مستجدات وجهود تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد توفيق علاوي.

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين، اليوم، السفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر، وفق بيان للحكومة.

وأوضح البيان أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن، وسبل تعزيزها وتطويرها بما فيه خير ومصلحة الشعبين الصديقين.



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وأضاف أنه تم التطرق إلى الوضع السياسي بالمنطقة بصورة عامة والعراق بصورة خاصة، وكذلك جهود وحوارات تشكيل الحكومة الجديدة، بعد أن كلف بها علاوي، دون مزيد من التفاصيل.

وقال نائب رئيس الوزراء العراقي إن الوضع العراقي الحساس يتطلب تشكيل حكومة وطنية تلبي طموحات الشعب بكل مكوناته، وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات عامة يشارك فيها الجميع.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد العراق مظاهرات في بغداد ومدن الجنوب؛ احتجاجاً على استشراء الفساد، وتفشي البطالة وتدني الخدمات العامة، وللمطالبة بالتخلص من نفوذ إيران.



ويطالب المحتجون بإجراء انتخابات فورية، بعد تشكيل حكومة انتقالية ترأسها شخصية مستقلة، إلى جانب مقاضاة الضالعين في الفساد والمسؤولين عن الاعتداءات التي تعرض لها المحتجون في الآونة الأخيرة.

وكلف الرئيس العراقي برهم صالح، مطلع فبراير/شباط الجاري، علاوي رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما تعهد الأخير بمحاسبة المسؤولين عن إراقة الدماء، مشيرا إلى أن مطالب المحتجين السلميين أولوية لحكومته الجديدة.