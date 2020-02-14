قرقاش: مواقف الإمارات العقلانية محل تقدير الأصدقاء والشركاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أن مواقف الإمارات العقلانية ومصداقيتها محل تقدير الأصدقاء والشركاء.
وقال قرقاش، في تغريدة عبر "تويتر"، إنه أجرى "مشاورات سياسية ناجحة في وزارة الخارجية الألمانية تناولت العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".
وكانت الجولة الخامسة للمشاورات السياسية بين الإمارات وألمانيا، عقدت في برلين، الخميس.
وترأس قرقاش الوفد الإماراتي، فيما حضر عن الجانب الألماني وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية، أندرياس ميشايلس.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، فقد "تم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين وسبل تطويرها في شتى المجالات".
وثمّن الجانبان تنوع العلاقات وتطورها متطلعين إلى تعزيز التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.
كما تناول الاجتماع تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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