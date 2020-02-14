مشاورات سياسية بين الإمارات وألمانيا تبحث تعزيز التعاون

مشاورات سياسية بين الإمارات وألمانيا في برلين

اختتمت في برلين الجولة الخامسة للمشاورات السياسية بين دولة الإمارات وألمانيا الاتحادية بالتأكيد على تعزيز العلاقات وسبل تطويرها في شتى المجالات.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية، فإن "الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ترأس وفد الإمارات، وعن الجانب الألماني أندرياس ميشايلس وزير الدولة في وزارة الخارجية".

وجرى خلال الاجتماع "استعراض العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين وسبل تطويرها في شتى المجالات".

وثمّن الجانبان تنوع هذه العلاقات وتطورها، متطلعين إلى تعزيز التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.

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كما تناول الاجتماع تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد قرقاش أهمية هذه المشاورات في تعزيز التعاون الثنائي وتوضيح وجهات النظر وتبادل الآراء تجاه القضايا ذات الأولوية.

وأشار إلى أن نهج دولة الإمارات ومصداقيته محل تقدير ملموس لما يتصف به من قراءة واقعية للتطورات الإقليمية.

كما أكد ضرورة استمرار التواصل السياسي عبر مثل هذه الاجتماعات، لما لها من نتائج إيجابية في تعزيز التعاون السياسي، مشيراً إلى التقارب الكبير بين البلدين في الملفات الإقليمية والدولية.

من جانبه، ثمن وزير الدولة الألماني العلاقات بين بلاده ودولة الإمارات والتعاون المشترك في الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، معبرا عن تقدير بلاده الكبير لهذه العلاقة المتميزة.

وخلال زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى ألمانيا في يونيو/حزيران الماضي، أكد الجانبان التزامهما بتعزيز العلاقات والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.