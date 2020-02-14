عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل 7 مسلحين في القصف الإسرائيلي على محيط دمشق

الجمعة 14 فبراير 2020

الخليج 365 - متابعات خاصة

قتل سبعة عناصر مسلحين، في القصف الاسرائيلي على محيط دمشق.



وقالت مصادر إن الغارات نفذت بعد ساعات على وصول شحنات أسلحة إيرانية إلى مطار دمشق الدولي، مشيرة إلى أن الصواريخ كانت موجهة من الجولان المحتل.

وأضافت أنه تم استهداف مخازن للصواريخ ومعسكرات تدريب ميلشيات تتبع لإيران، فيما لم تتضح حجم الخسائر التي خلفتها الغارات.

Advertisements

ورد النظام السوري على الصواريخ الإسرائيلية بإطلاق المضادات الأرضية، وقال إنه أسقط بعضها. وأعلنت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري، أن الدفاعات الجوية تصدت "لأهداف معادية" فوق سماء العاصمة.

هذا وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قصفا إسرائيلياً استهدف مخازن أسلحة في محيط دمشق ومقتل 7 مسلحين.

وكانت إيران لوحت قبل الضربة بساعات برد قوي على أي تحرك إسرائيلي ضد مصالحها في المنطقة.

يُذكر أن إسرائيل تشن غارات على أهداف إيرانية ومجموعات موالية في سوريا منذ سنوات، وسط صمت إيراني مطبق.