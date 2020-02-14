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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعرف على حالة الطقس في القاهرة لهذا اليوم الجمعة
الجمعة 14 فبراير 2020
الخليج 365 - متابعات
أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيان بحالة الطقس خلال الفترة من السبت المقبل وحتى الأربعاء 19 فبراير الجارى ، حيث كشفت هيئة الأرصاد عن أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية اعتبارا من السبت 15 فبراير حيث تسقط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة الشدة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى .
وأضاقت هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من الأحد تزيد كمياتها لتكون من متوسطة الشدة لغزيرة وتمتد إلى مناطق من سيناء ومدم القناة تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر ويستمر ذلك حتى يوم الأربعاء 19 فبراير الجارى .
وأشارت الهيئة أنه سيصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 ل 4 درجات لتعود لأقل من معدلاتها الطبيعية ، كما تنشط الرياح يوم الأحد على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس وتؤدى إلى اضطراب في الملاحة البحرية على البحرين الاحمر والمتوسط .
وعن القاهرة الكبرى فيتوقع خلال هذه الفترة ، اعتبارا من الأحد أن تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 3 و 4 درجات وتسقط الأمطار متوسطة الشدة على مناطق متفرقة ويستمر ذلك حتى الأربعاء المقبل وتنشط الرياح يوم الأحد مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس.
وناشدت هيئة الأرصاد الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للحد من الأثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.
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