شكرا لقرائتكم سوريا.. النظام يبعد 3 كلم عن مدينة الأتارب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان تقدمات جديدة تمكنت قوات النظام من تحقيقها في القطاع الغربي من الريف الحلبي، وذلك بعد معارك عنيفة مع الفصائل ومجموعات متشددة بإسناد جوي وبري مكثف وعنيف من قبل الطائرات الحربية الروسية والقذائف الصاروخية والمدفعية.

وتمثلت هذه التقدمات بالسيطرة على أورم الصغرى وريف المهندسين الثاني ومنطقة دوار الصومعة والفوج 46، لتصبح قوات النظام بذلك على بعد نحو 3 كلم من مدينة الأتارب.

يذكر أن قوات النظام كانت قد خسرت نحو 150 عنصرا من قواتها في أواخر العام 2012 إبان عملية سيطرة الفصائل على الفوج، في حين تشهد مدينة الأتارب عمليات قصف جوي وبري هستيري عبر مئات الغارات الروسية والقذائف الصاروخية والمدفعية منذ ما بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة وحتى اللحظة.

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وبذلك تكون قوات النظام قد بسطت سيطرتها خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة على 74 منطقة في ريفي حلب الجنوبي والغربي، ومواقع ونقاط وقرى أخرى في المنطقة.

وكانت تركيا والفصائل المعارضة الموالية لها استعادت عدة نقاط غرب حلب بعد أن شنت هجوما معاكسا على مواقع النظام. وفي الوقت ذاته حذرت لجنة الإنقاذ الدولية من أن القتال في إدلب يشكّل "تهديدا واضحا" للسلم الإقليمي.

ونقلت قناة تي.آر.تي عربي على "تويتر" عن وزارة الدفاع التركية قولها، إنه جرى تحييد 63 من عناصر النظام السوري بحسب المعلومات الواردة من مصادر داخل إدلب.