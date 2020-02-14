إسرائيل تضرب دمشق.. والمرصد السوري يكشف عن أعداد القتلى السوريين والإيرانيين

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 7 من قوات الجيش السوري والحرس الثوري الإيراني، في القصف الذي شنته إسرائيل مساء أمس الخميس على العاصمة السورية دمشق.

وقال المرصد، في بيان نقلته قناة "العربية" الإخبارية، إن القصف الإسرائيلي استهدف مواقع قرب مطار دمشق الدولي؛ ما أسفر عن مقتل 4 ضباط إيرانيين و3 سوريين.

ومساء أمس الخميس، شنت إسرائيل 5 غارات مستهدفة مخازن أسلحة وصواريخ بمحيط مطار دمشق، وإحداها استهدفت مواقع الفرقة الأولى لواء 91، في الكسوة جنوب العاصمة السورية.

ونقلت القناة عن مصادر لها قولها إن الغارات نفذت بعد ساعات على وصول شحنات أسلحة إيرانية إلى مطار دمشق الدولي، مشيرة إلى أن الصواريخ كانت موجهة من الجولان المحتل.

وأضافت المصادر أنه تم استهداف مخازن للصواريخ ومعسكرات تدريب ميلشيات تتبع لإيران، فيما لم تتضح حجم الخسائر التي خلفتها الغارات.

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من جانبها، أطلقت الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري المضادات الأرضية، حيث أعلن النظام السوري أنه أسقط بعضها.

وقالت وسائل إعلامية تابعة للنظام السوري إن الدفاعات الجوية تصدت "لأهداف معادية" فوق سماء العاصمة.

وكانت إيران لوحت قبل الضربة بساعات برد قوي على أي تحرك إسرائيلي ضد مصالحها في المنطقة.

يشار إلى أن إسرائيل تقوم بشن غارات على أهداف إيرانية ومجموعات موالية في سوريا منذ سنوات، وسط صمت إيراني مطبق.

ومنذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، شنت إسرائيل عدة ضربات في الأراضي السورية، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله.