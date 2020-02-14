أعلنت الحكومة ​الصين​ية عن وفاة 6 من العاملين في المجال الصحي جراء ​فيروس كورونا​ الذي أصبح يسمى وباء كوفيد-19 واصيب أكثر من 1716 بالوباء. وصدرت هذه الأرقام بعد اسبوع على وفاة الطبيب الذي كان أول من حذّر في كانون الأو من وباء كوفيد-19 غير أن ​الشرطة​ هاجمته لاتهامه بنشر ​شائعات​، وأثارت وفاته غضبا في الصين.

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كانت هذه تفاصيل خبر وفاة ستة من عناصر الفرق الطبية واصابة 1716 بوباء كوفيد-19 في الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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