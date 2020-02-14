سلطات إسرائيل تغلق مجال الجولانالجوي للطيران المدني لإرتفاع 5000 قدم

أفادت وكالة "​سكاي نيوز​" عن "قيام ​السلطات الإسرائيلية​ بإغلاق المجال الجوي ل​هضبة الجولان​ أمام ​الطيران المدني​ على ارتفاع فوق 5000 آلاف قدم تحسبا لأي رد بعد الغارة على دمشق". إضغط للمزيد

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