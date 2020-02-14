تشديد الإجراءات الأمنية حول مبنى السفارة الروسية في أنقرة

شددت ​السلطات التركية​ الإجراءات الأمنية حول ​السفارة الروسية​ في ​أنقرة​ بعد التهديدات التي تلقاها ​السفير الروسي​ أليكسي يركوف.

وأشارت الملحق الصحفي في البعثة الدبلوماسية الروسية إيرينا كاسيموفا إلى أن "الوضع فعلاً تدهور في الآونة الأخيرة وفي هذا الصدد، بناء على طلبنا، اتخذت السلطات التركية إجراءات أمنية إضافية"، مستبعداً تحول التهديدات الى واقع، لافتةً إلى أنه "رغم ذلك، لا بد أن نأخذ هذا الأمر في الحساب".

في وقت سابق، قال يرخوف إنه تلقى تهديدات شخصية على الشبكات الاجتماعية التركية على خلفية تفاقم التوتر في إدلب السورية، محذرا من أن مثل هذا الوضع عهدناه قبل خمس سنوات وأسفر عن أزمة إسقاط الطائرة الروسية واغتيال السفير الروسي في أنقرة ​أندريه كارلوف​ على يد متطرف تركي في ديسمبر عام 2016.