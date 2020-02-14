الأمم المتحدة: أكثر من 800 ألف شخص نزحوا إلى الحدود السورية مع تركيا

أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن "أكثر من 800 ألف شخصا نزحوا إلى الحدود مع السورية الترطية منهم 140 ألفا في الأيام الأربعة الأخيرة".

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