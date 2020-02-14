أفادت قناة "الميادين" أن "​الجيش السوري​ يقطع طريق حلب - إدلب القديم وحلب - باب الهوى من محور الاتارب، كما سيطر على اورم الصغرى وريف المهندسين الثاني محيط فوج 46 في ريف حلب​​​​​​​".

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