وزير الخارجية الروسي يجتمع مع نظيره التركي في ميونيخ يوم الأحد

أفادت وكالة "​انترفاكس​" بأن وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ سيجتمع مع نظيره التركي ​مولود جاويش أوغلو​ في ​ميونيخ​ يوم الأحد. إضغط للمزيد

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