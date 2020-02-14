أردوغان: سنواصل دعم مبدأ الحوار لحل أزمة إقليم كشمير

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انه "سنواصل دعم مبدأ الحوار لحل أزمة إقليم كشمير". ورأى انه " لا يمكن أن تُحل أزمة #كشمير بالقوة بل استنادا إلى مبدأ العدل".
من جهة أخرى، اعتبر ان "صفقة السلام للشرق الاوسط التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب هي صفقة احتلال".
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