جيمس جيفري: ندرس سبل دعم تحرك الجيش التركي في إدلب

أعلن المبعوث الأميركي الخاص الى ​سوريا​ ​جيمس جيفري​، أنّ بلاده تفكّر في "دعم ​الجيش التركي​ في إدلب السورية عبر تقديم معلومات استخباراتيّة ومعدّات عسكريّة".

وخلال زيارة يقوم بها إلى ​تركيا​، لفت جيفري إلى أن "​الولايات المتحدة​ تنظر في سُبِل تقديم الدعم لتركيا في إدلب ضمن إطار حلف الناتو، من دون دعم ​أنقرة​ بإرسال جنود أميركيين إلى منطقة النزاع".

وأشار المبعوث الأميركي إلى أن ​واشنطن​ وأنقرة تتفقان في عديد من النقاط حول إدلب، مؤكدا على "حق تركيا في حماية أمنها وحدودها".

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