جيمس جيفري: ندرس سبل دعم تحرك الجيش التركي في إدلب

أعلن المبعوث الأميركي الخاص الى سوريا جيمس جيفري، أنّ بلاده تفكّر في "دعم الجيش التركي في إدلب السورية عبر تقديم معلومات استخباراتيّة ومعدّات عسكريّة".
وخلال زيارة يقوم بها إلى تركيا، لفت جيفري إلى أن "الولايات المتحدة تنظر في سُبِل تقديم الدعم لتركيا في إدلب ضمن إطار حلف الناتو، من دون دعم أنقرة بإرسال جنود أميركيين إلى منطقة النزاع".
وأشار المبعوث الأميركي إلى أن واشنطن وأنقرة تتفقان في عديد من النقاط حول إدلب، مؤكدا على "حق تركيا في حماية أمنها وحدودها".
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