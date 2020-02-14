ف. تايمز: لا يمكن للسياسة الخارجية الأميركية بالمنطقة أن تكسب ثقة الإيرانيين

رأت صحيفة "​الفايننشال تايمز​" البريطانية أن "ال​إيران​يين السذج هم الذين يعتمدون على ​الولايات المتحدة​ لتحقيق الديمقراطية في بلادهم"، لافتة إلى ان "المثير للاستغراب هو أنه بعد مرور أكثر من ستة عقود على انقلاب في إيران دعمته الولايات المتحدة لا تزال ​واشنطن​ وهي البعيدة جغرافيا عن إيران تسعى إلى إسقاط ​النظام الإيراني​. وإذا كان الرئيس الأمريكي، ​دونالد ترامب​، لم يدعم صراحة قلب نظام الحكم، فإن مستشاره السابق، ​جون بولتون​، تمنى أن يكون مقتل ​قاسم سليماني​ دافعا للتغيير في ​طهران​".

واعتبرت ان "الإيرانيين مهما كانت أحلامهم وتطلعاتهم في بلادهم لابد لهم أن يتذكروا عام 1953 عندما كانت الولايات المتحدة تحرص على مصالحها وكفى"، موضحة انه "لو كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يهتم بالديمقراطية في إيران ما كان ليهدد بقصف تراث إيران الثقافي".

وأكدت انه لا يمكن للسياسة الخارجية الأميركية في المنطقة أن تكسب ثقة الإيرانيين، فمن الجهة الشرقية نجد أفغانستان حيث لا تزال ​طالبان​ الموروث تسيطر على مناطق واسعة بعد 20 عاما من التدخل الأميركي، ومن الجهة الغربية يوجد عراق مدمر لا يزال يعاني منذ غزو واشنطن للبلاد في عام 2003. ويشهد اضطرابات متواصلة قد تتحول إلى مأساة مثل مأساة ​سوريا​".