جورج قرن: لا وجود لسابقة في التاريخ لبقاء حاكم لمصرف لمدة 30 سنة

أشار الوزير السابق جورج قرن إلى أن "هناك بدائل عديدة عن تسديد المستحقات وهي الصين وروسيا ودول الشرق وأصدقاء لبنان، الا أننا نحتاج إلى إرادة سياسية، وإعادة جدولة الديون هو الحل".
وأكد قرن في حديث تلفزيوني، أنه لا وجود لسابقة في التاريخ بقاء حاكم لمصرف لمدة 30 سنة، من دون وجود قوانين لمحاسبته، مشيراً إلى أن الدولة تتعرض لضغوطات تمنع تغيير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
ولفت قرن إلى أن لا دولة في العالم تثبت سعر الصرف أو يكون هناك سعر رسمي وسعر صرافين متفق عليه وسعر سوق سوداء مختلف، معتبراً أن الوضع في لبنان دخل مرحلة الخطر الشديد منذ أن مُنعَ المواطنون من سحب إيداعاتهم من البنوك.
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