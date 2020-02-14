حمادة وحوري وضعا إكليلا من الزهر على ضريح الحريري

زار عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​مروان حمادة​ ومستشار رئيس ​تيار المستقبل​ النائب السابق ​عمار حوري​ وعدد من السياسيين ضريح رئيس ​الحكومة​ الراحل ​رفيق الحريري​ ووضعوا إكليلا من الزهر.

وفي تصريح له أكد حمادة أن "هذه المناسبة لا تعني الماضي انما المستقبل ايضاً، وبين روح الحريري والثورة في البلد، شيء يجمع ولا يفرق، لقد بنى الحريري ​المطار​ والمرفأ ووسط البلد وجعل العلاقات العربية ممتازة"، معتبرا ان "​التسوية الرئاسية​ لم تكن جزءاً ايجابياً والحمدالله ان ​سعد الحريري​ تخلص منها".

من جهته، لفت حوري إلى أن "15 عاما مروا ولا يزال رفيق الحريري استثناءً فهو قدم لوطنه وللاجيال المقبلة ما لم يقدمه الآخرون ولكن هناك محاولة لتشويه صورته من بعض من يريدون ادخال الامور بزواريب ​السياسة​".