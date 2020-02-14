طقس مستقر نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الأحد

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن طقسا مستقر نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الأحد حيث سيتأثر بمنخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب وممطر.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ​درجات الحرارة​، كما تنشط الرياح اعتبارا من المساء خاصة في شمال البلاد وجنوبها.

كما توقعت ان يكون طقس الغد قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع رياح ناشطة وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة على الساحل، يتحول مساء الى غائم بسحب متوسطة مع احتمال تساقط الرذاذ على المرتفعات ليل السبت/ الاحد. أما الأحد فيكون غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض درجات الحرارة، تتساقط امطار خفيفة محلية تشتد اعتبارا من بعد الظهر مترافقة احياناً ببرق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع ١٦٠٠م وتسوء الرؤية على المرتفعات بسبب ​الضباب​ .