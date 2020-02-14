اعتبر رئيس حزب القوات ال​لبنان​ية ​سمير جعجع​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن "​14 شباط​ فاتحة ​ثورة الأرز​ وشهادة مؤلمة ولكن مدوّية من أجل لبنان السيّد الحر المستقل"، مؤكدا اننا "نواصل المسيرة ثورةً مستمرّة من أجل لبنان أولاً وأخيراً". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر جعجع بذكرى الحريري: نواصل المسيرة من أجل لبنان أولاً وأخيراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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