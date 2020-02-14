مكتب مكافحة المخدرات يوقف مصنّع ومهرّب حبوب كبتاغون

اعلنت المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامة انه "في إطار ملاحقة شبكات تهريب المخدرات وتوقيف أفرادها، وبعد عملية رصد وتعقّب لأحد المطلوبين في منطقة ​البقاع​، المدعو: - ر. ج. (مواليد عام ١٩٨٦، لبناني) بجرم تصنيع وتهريب حبوب ​الكبتاغون​، استمرّت لأكثر من شهرين، ومن خلال معلومات توافرت الى ​مكتب مكافحة المخدرات​ المركزي عن تواجده في بلدة ​الصويري​، جرى تكليف مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في البقاع بتحديد موقع المطلوب.

بتاريخ 7/2/2020، وبالتنسيق مع المجموعة الخاصة في وحدة ​الشرطة القضائية​ جرى توقيفه في المحلة المذكورة. بتفتيش منزله عُثر في داخله على مواد أولية يُرجّح استخدامها في تصنيع الكبتاغون إضافةً إلى ضبط ​قنبلة يدوية​، وذخيرة، ومتمّمات أسلحة حربية. بالتحقيق معه، اعترف بقيامه ب​عملية تهريب​ ​حبوب الكبتاغون​ الى ​المملكة العربية السعودية​ خلال العام ٢٠١٨، وعددها حوالي مئة ألف حبة موضبة داخل "حبال" للستائر، جرى ضبطها في حينها من قبل ​الجمارك​ في ​المطار​، كما تبين أنه يملك مصنعاً لتصنيع حبوب الكبتاغون في بلدة الصويري، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف بالجرم عينه.

كذلك أوقف: أ. ك. (مواليد عام ١٩٩٠، سوري) كان برفقة الأول. وبتفتيشه عثر معه على مبلغ مالي مزيّف من فئات مختلفة. أودع الموقوفان ​القضاء​ المختص، بناءً على إشارته، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.