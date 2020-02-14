"كورونا" تصيب أكثر من 5000 وتقتل 121 شخصا أمس في الصين

أعلنت السلطات الصينية اليوم الجمعة تأكيد 5090 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و121 حالة وفاة جديدة في البر الصيني الرئيسي.
وقالت لجنة الصحة الوطنية، إن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 63 ألفا و851 حالة، ويخضع نحو 55 ألفا و748 للعلاج حاليا، بينما توفي 1380 شخصا.
وفي وقت سابق يوم الجمعة أعلن إقليم هوبي، مركز تفشي "كورونا" في الصين، عن 4823 إصابة جديدة و116 حالة وفاة في الإقليم.
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