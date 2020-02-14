خواجة طالب مصرف لبنان بتصحيح الخلل بتعميم خفض الفوائد على الودائع

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​محمد خواجة​ إلى انه "مرة جديدة، تصدر حاكمية ​مصرف لبنان​ تعميماً يقضي بتخفيض الفوائد على الودائع من دون ان يقابله تخفيض على ​القروض​ بذات النسبة". وطالب الحاكمية بـ"تصحيح الخلل الا اذا كانت مهمتها توسيع هامش ارباح اصحاب المصارف الذين اخرج اغلبهم اموالهم الشخصية والعائلية الى بنوك اجنبية".

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