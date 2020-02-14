لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​ابراهيم الموسوي​، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "​بورتوريكو​ هذا الأسبوع، أعادت هيكلة ديونها البالغة 35 مليار ​دولار​ واستطاعت شطب 70 بالمئة منها، أي ما يعادل 24 مليار دولار ليصبح دينها الإجمالي 11 مليارًا، والبعض في ​لبنان​ يصر على التهويل لدفع كامل قيمة الدين من أموال الناس". وقال الموسوي، "إنه الفجور المالي، وعلى ​الدولة​ منع هذه الجريمة الموصوفة!".

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كانت هذه تفاصيل خبر الموسوي: البعض يصر على التهويل لدفع كامل قيمة الدين من أموال الناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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