اسماء السيد - بكين: توفي ستة من العاملين في المجال الصحي جراء فيروس كورونا المستجد في الصين، واصيب أكثر من 1716 بالوباء، وفق حصيلة أعلنتها الحكومة الجمعة، وسلطت الضوء على المخاطر التي تواجهها الطواقم الطبية في المستشفيات، ولا سيما مع النقص في الأقنعة والملابس الواقية.
صدرت هذه الأرقام بعد اسبوع على وفاة الطبيب الذي كان أول من حذّر في ديسمبر من وباء كوفيد-19 غير أن الشرطة هاجمته لاتهامه بنشر شائعات، وأثارت وفاته غضبا في الصين.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة ستة من عناصر الفرق الطبية وإصابة 1716 بوباء كوفيد-19 في الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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