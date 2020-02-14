ضبط 10 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار في منزل بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:
ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الجمعة، 10 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بمدينة جرجا، جنوبي المحافظة.
تلقى مأمور قسم شرطة جرجا بلاغًا من الأهالي بقيام "حسن. م"51 عامًا عامل ويقيم دائرة القسم بالحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار بمنزله.
جرى ضبط مالك المنزل المذكور وكل من نجله "ياسين" 22 عامًا عامل، "علي. م" 19 عامًا عامل، "عبد الوارث. ج" 41 عامًا سائق، "عبد الراضي. ف" 30 عامًا عامل ويقيمون دائرة القسم، "أيمن. ا" 43 عامًا عامل، "عمر. ص" 33 عامًا عامل، "محمد. ف" 18 عامًا عامل، "كمال. ف" 26 عامًا عامل ويقيمون /دائرة مركز جرجا، "عبده. ح" 44 عامًا عامل ويقيم بمحافظة القاهرة.
تبين وجود حفرة بقطر 3 أمتار وبعمق 10 أمتار، جرى ضبط أدوات الحفر المستخدمة، واعترف المتهمين بالحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار، وتم التحفظ علي الحفر والأدوات المستخدمة.
أُخطر مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، حُرر محضرً بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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