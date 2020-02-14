مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:
لقى تلميذ مصرعه، اليوم الجمعة، تحت عجلات سيارة نقل أثناء عبوره الطريق بمركز المنشاة، جنوبي محافظة سوهاج.
تلقى مأمور مركز شرطة المنشاة بلاغًا بوقوع حادث تصادم دائرة المركز، تبين من التحريات أنه أثناء سير سيارة قيادة "السيد. ا" 36 عامًا سائق ويقيم بندر جهينة اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالطفل "جمال. م" 12 عامًا، ويقيم دائرة مركز العسيرات حال عبوره الطريق مما نتج عنه وفاته.
جرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، حُرر محضرًا بالحادث، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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