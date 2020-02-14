بالصور.. تدريب عملي لمواجهة فيروس "كورونا" في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد، برئاسة الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، تدريب عملي، اليوم الجمعة، لرفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة ضد فيروس الكورونا المستجد، وذلك بمستشفتي الحميات والصدر.
وتضمن التدريب خطة الاستعداد والمكافحة للفيروس، والتعريف بالفيروس والمرض، والاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى، وذلك بحضور عدد من الأطباء والتمريض، الصيادلة، والعمال، تدريبا نظريا وعمليا.
وقام بالتدريب كلا من: دكتور محمد جودة، مدير الوبائيات و الترصد بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد، ونسرين صلاح، عضو فريق إدارة مكافحة العدوى بالمديرية.
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