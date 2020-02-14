روسيا تعلق رحلات الطيران المستأجرة إلى الصين

قررت سلطات النقل الجوي في روسيا، تعليق رحلات الطيران المستأجرة بين روسيا والصين اعتبارًا من اليوم الجمعة، 14 فبراير، مع استثناء رحلات إعادة المواطنين الروس إلى موطنهم فقط، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية أن سلطات النقل الجوي علقت رحلات الطيران المنتظمة من المناطق الروسية إلى المدن الصينية رسميًا منذ مطلع شهر فبراير الجاري بسبب تفشي فيروس

كورونا الجديد في الصين، وقبل إيقاف الرحلات، قامت خطوط جوية روسية عدة برحلات منتظمة وأخرى مستأجرة من الصين وإليها.ولكن في الوقت الراهن، أوقفت شركات الطيران الروسية رحلاتها الجوية المنتظمة إلى الصين إلا من موسكو باستثناء شركة /إيروفلوت/ الروسية، وكذلك شركة /آير تشاينا/ و/هاينان إيرلاينز/ و/تشاينا إيسترن إيرلاينز وتشاينا ساذرن إيرلاينز.كانت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية "روس أفياتسيا" أعلنت في وقت سابق أن حوالي 230 مواطنًا روسيًا ينتظرون في الصين للعودة إلى ديارهم، ومن المفترض أن يسافروا إلى روسيا بواسطة خطوط شركة إس 7 إيرلاينز الجوية أو خطوط أورال الجوية قبل 29 فبراير الجاري، وينتظر الركاب حاليًا إعادة إصدار تذاكر لهم على رحلات بديلة، أو تعويضهم واسترداد التكلفة بالكامل.من جانبها، أكدت (روس أفياتسيا) أنه تم بالفعل تعويض وإعادة إصدار تذاكر لـ1404 ركاب على رحلات بديلة.