ارتفاع كبير في معدلات التضخم بالسودان خلال يناير الماضي

سجل معدل التضخم فى السودان، لشهر يناير الماضى، ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2019، إذ بلغ فى يناير 64,28%، مقارنة بـ57,01% لشهر ديسمبر.
ذكر الجهاز المركزى للإحصاء بالسودان، فى بيان مساء الخميس، أن هذا الارتفاع سببه زيادة أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات، خصوصًا أسعار الخبز والحبوب، والألبان، والجبن،
وبلغ معدل التضخم فى المناطق الحضرية 56,71% مقارنة بـ50,34%، وبلغ فى الريف 69,96% مقارنة بـ61,64%.
وأصبحت الأزمة الاقتصادية ملحة فى ظل نقص الخبز والوقود مرة أخرى. واجتمعت القيادات العسكريةالكبيرة فى السودان يوم الاثنين لبحث الأزمة.
وتحاول الحكومة الانتقالية التي تشكلت بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير إنقاذ الاقتصاد وإصلاحه لكنها تواجه ضغطا من المواطنين الذين يتعجلون رؤية تحسن في مستويات المعيشة.
وتحاول أيضا التغلب على القيود التجارية المرتبطة بإدراج السودان على قائمة أمريكية للبلدان الراعية للإرهاب. وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن السودان قد يرفع من القائمة لكن من غير الواضح متى سيتم ذلك.
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