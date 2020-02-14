7 قتلى من الحرس الثوري الإيراني في القصف الإسرائيلي على دمشق

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بمقتل 7 من قوات الجيش السورى والحرس الثورى الإيراني، فى القصف الإسرائيلى على سوريا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

قال المرصد (مقره لندن)، وفقًا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، إن القصف الإسرائيلى استهدف مواقع قرب مطار دمشق الدولي؛ ما أسفر عن مقتل 4 ضباط إيرانيين و3 سوريين.

وتصدت الدفاعات الجوية للجيش السوري، الخميس، لقصف إسرائيلى فى سماء العاصمة دمشق مصدره الجولان المحتل، فيما قال المرصد السورى إن القصف الصاروخى هو قصف إسرائيلى استهدف مخازن أسلحة فى محيط دمشق.

وكانت قناة "العربية" أفادت فى

خبر عاجل لها، أن المرصد السورى، قال إن قوات النظام تقترب من قاعدة عسكرية تركية فى ريف حلب الغربى.

وكانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، دعت تركيا للكف عن إصدار بيانات استفزازية حول الأحداث الجارية فى سوريا وسط تصاعد حدة التوتر بشأن الأوضاع فى محافظة إدلب.

وأضافت الوزارة أنها "تشعر بالارتباك" من التصريحات التى أدلى بها زعيم الحزب القومي، شريك حزب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى الحكم، والتى حاول فيها، على حد

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وصف الوزارة، تحميل روسيا والحكومة السورية مسؤولية مقتل جنود أتراك فى سوريا.

قالت وزارة الخارجية الروسية والكرملين الروسى فى بيان لهما، إن أنقرة هى سبب تدهور الأوضاع فى إدلب، ونقلا عن وكالة سبوتنيك تركي، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، إن الوضع فى إدلب قد ساء لأن أنقرة لم توفى بالتزاماتها بشكل مزمن.

وذكرت "زخاروفا"، أنهم يتوقعون مواصلة العمل مع تركيا لحل المشكلة فى إدلب، وأنهم يعملون على إعداد برنامج لهذا الأمر.

كما قالت زخاروفا: "نتوقع من ممثلى روسيا وتركيا مواصلة جهودهم لإيجاد حل شامل لمشكلة إدلب فى الفترة المقبلة"، حيث كان الوفد الروسى فى أنقرة أخيرًا، وحاليًا يتم إنشاء جدول الاتصالات الجديدة بين المؤسسات، وسيتم إلقاء بيان متعلق بهذا الموضوع.