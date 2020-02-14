إخلاء فندق في ألمانيا بعد تهديد بوجود قنبلة

أخلت السلطات الألمانية، اليوم الجمعة، فندقاً في مدينة بيلفيلد بولاية شمال الراين-ويستفاليا غربي ألمانيا عقب تهديد بوجود قنبلة.

وقالت الشرطة إن الفندق تلقى مكالمتين تهديديتين من رجل مجهول الهوية حتى الآن.

واضطر 106 نزلاء لمغادرة غرفهم لمدة زادت عن ساعة ونصف ساعة. وأتاحت سلطات المدينة حافلتين لمبيت النزلاء.

ومشطت قوات الأمن المبنى بكلب مدرب على اكتشاف المواد المتفجرة. ولم تعثر السلطات على أي أجسام مشبوهة. وتمت إعادة فتح الفندق بعد ذلك.

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وبحسب البيانات، طالب صاحب الاتصال التهديدي بتحويل أموال طائلة له في صورة العملة الرقمية "بيتكوين".

وتواصل السلطات التحقيقات حتى الآن لمعرفة هوية المتصل.

يُذكر أن تم إخلاء أربعة مساجد في نفس الولاية أول أمس الأربعاء عقب تهديدات بوجود قنابل. وكان أحد هذه المساجد في مدينة بيلفيد أيضا. ولم يتم العثور على أية مواد متفجرة في المساجد الأربعة.