القضاء الأميركي يوافق على طلب أمازون وقف عقد لصالح مايكروسوفت

وافقت قاضية أميركية، أمس الخميس، على طلب شركة أمازون بوقف تنفيذ عقد بمليارات الدولارات لصالح شركة مايكروسوفت المنافسة يتعلق بتزويد وزارة الدفاع الأميركية (بنتاجون) بخدمات الحوسبة السحابية.

وتعد هذه الخطوة انتصاراً لشركة أمازون، التي احتجت على منح العقد، الذي تبلغ قيمته 10 مليارات دولار، لشركة مايكروسوفت في أكتوبر الماضي.

وأصدرت القاضية باتريشيا كامبل سميث هذا الأمر، لكنها احتفظت برأيها. وأمرت أمازون بدفع 42 مليون دولار في حالة إذا ما كان الأمر القضائي خطأ.

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ورفعت شركة أمازون الشهر الماضي دعوى قضائية تطلب فيها من المحكمة إيقاف تنفيذ عقد مايكروسوفت، مدعية أن عملية تقييم العطاءات تضمنت "أوجه قصور واضحة وأخطاء وانحيازا لا لبس فيه".

وفي رد فعل أولي، قال متحدث باسم البنتاجون: "نشعر بخيبة أمل إزاء قرار اليوم ونعتقد أن الإجراءات المتخذة في هذه القضية قد تسببت دون داع في تأخير تنفيذ استراتيجية تحديث وزارة الدفاع وحرمت مقاتلينا من مجموعة من القدرات التي يحتاجون إليها بشكل عاجل".

وكانت أمازون المرشح الأوفر حظاً للفوز بالعقد، لكن انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتكررة لرئيس الشركة جيف بيزوس ألقت بظلالها على العملية.