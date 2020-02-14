كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اجتماع وزيرا الخارجية الروسي والتركي وسط توترات في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة أنباء أنترفاكس، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، سيلتقي بنظيره التركي مفلوت كافوسوغلو، في ميونيخ الأحد المقبل، على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني.

وانتقدت وزارة الخارجية الروسية مساء الخميس، التصريحات الصادرة عن أنقرة بشأن إدلب السورية، بعد أن قالت تركيا إنها ستستخدم القوة ضد الجماعات المتمردة التي تنتهك وقف إطلاق النار في المنطقة.

وقد قال متحدث كبير باسم الأمم المتحدة أمس الخميس، إنه فر أكثر من 800 ألف سوري، معظمهم من النساء والأطفال، من ديارهم خلال حملة عسكرية سورية تدعمها روسيا لتطهير المعارضة في شمال غرب سوريا منذ الأول من ديسمبر.

وقال ديفيد سوانسون لرويترز "من المتوقع إن تستمر الهجرة الجماعية مع تحرك الآف الأشخاص للفرار من بلدات ومجتمعات بأكملها إلى مناطق آمنة بالقرب من الحدود التركية".

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وأضاف "بشكل مأساوي، فإن عدد النازحين - الغالبية العظمى منهم من النساء والأطفال - قد تجاوز الآن 800000".

قصفت الطائرات الروسية والمدفعية السورية البلدات والقرى منذ أوائل ديسمبر في هجوم متجدد تدعمه ميليشيات موالية لإيران ويهدف إلى تطهير المعارضة.

ويشير مسؤولو الأمم المتحدة الي إن المنطقة على شفا كارثة إنسانية، أولئك الذين يفرون في إدلب ومحافظة حلب المجاورة ينضمون إلى ما يقرب من 400000 شخص فروا من نوبات القتال السابقة إلى المخيمات بالقرب من الحدود التركية.