كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين: وفاة 6 أفراد من الطاقم الطبي المعالج لفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح نائب وزير لجنة الصحة الوطنية الصينية تسنغ يى شين، اليوم الجمعة، بأنه أصيب 1716 من العاملين بالمجال الطبي بالفيروس التاجي، وتوفي ستة منهم حتى يوم الثلاثاء، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وقال تسنغ، في مؤتمر صحفي حول حماية العاملين في المجال الطبي، إن عدد الطاقم الطبي المصاب يتزايد.

لاحظ المسؤولون والمستشفيات الصينية مرارا نقص المعدات الواقية، بما في ذلك أقنعة الوجه، حيث انتشر المرض في هوبى، وانتقل الي جميع أنحاء البلاد.

وقد أبلغت السلطات الصحية، اليوم الجمعة، عن أكثر من 5000 حالة إصابة جديدة، بينما وصل ركاب سفينة سياحية من خمس دول كانوا ممنوعين من الدخول بسبب مخاوف من الفيروس إلى كمبوديا.

يبدو أن أخبار الوفاة الأولى من الفيروس في اليابان هزت الأسواق الآسيوية، التي أصبحت متوترة بالفعل بعد أن بدأت الآمال في أن الوباء قد يستقر، تتلاشي مع الارتفاع الحاد في عدد الحالات يوم الخميس.

في آخر تحديث لها، قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية إنها سجلت 121 حالة وفاة جديدة و5090 حالة إصابة بفيروس كورونا في البر الرئيسي في 13 فبراير، مما يجعل إجمالي عدد المصابين يبلغ 63851 شخصًا.

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ويخضع حوالي 55748 شخصًا للعلاج في الوقت الحالي، بينما توفي 1380 شخصًا بسبب الفيروس الشبيه بالإنفلونزا الذي ظهر في ووهان، عاصمة مقاطعة هوبي، في ديسمبر.

وقال آدم كامرادت سكوت، خبير الأمراض المعدية في مركز دراسات الأمن الدولي بجامعة سيدني، إن الأرقام الجديدة لا تشير إلى أن الوباء يقترب من ذروته.

وأضاف "استنادًا إلى الاتجاه الحالي في الحالات المؤكدة، يبدو أن هذا مؤشر واضح على أنه بينما تبذل السلطات الصينية قصارى جهدها لمنع انتشار فيروس كورونا، فإن الإجراءات الصارمة إلى حد ما التي طبقتها حتى الآن كانت قليلة للغاية ".

لقد أعطى الوباء الحزب الشيوعي الحاكم في الصين واحدة من أقسى التحديات التي واجهها منذ سنوات، وقيد ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

أكدت اليابان أول حالة وفاة بفيروس كورونا يوم الخميس - وهي امرأة في الثمانينات من عمرها تعيش في مقاطعة كاناغاوا بالقرب من طوكيو. كانت هذه هي الوفاة الثالثة خارج البر الرئيسي للصين، بعد وفاة اثنين آخرين في هونج كونج والفلبين.

تعد اليابان واحدة من أكثر المناطق تضررًا من أكثر من عشرين دولة ومنطقة خارج البر الرئيسي للصين والتي شهدت مئات الإصابات.