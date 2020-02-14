كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيرس كورونا.. الصين: ارتفاع عدد المصابين لـ63851 شخصًا ووفاة 1380 آخرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم يظهر تفشي الفيروس التاجي في الصين أي علامة على بلوغ ذروته، حيث أبلغت السلطات الصحية، اليوم الجمعة، عن أكثر من 5000 حالة إصابة جديدة، بينما وصل ركاب سفينة سياحية من خمس دول كانوا ممنوعين من الدخول بسبب مخاوف من الفيروس إلى كمبوديا.

,يبدو أن أخبار الوفاة الأولى من الفيروس في اليابان هزت الأسواق الآسيوية، التي أصبحت متوترة بالفعل بعد ان بدأت الآمال في أن الوباء قد يستقر، تتلاشي مع الارتفاع الحاد في عدد الحالات يوم الخميس.

في آخر تحديث لها، قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، إنها سجلت 121 حالة وفاة جديدة و5090 حالة إصابة بفيروس كورونا في البر الرئيسي في 13 فبراير، مما يجعل إجمالي عدد المصابين يبلغ 63851 شخصًا.

يخضع حوالي 55.748 شخصًا للعلاج في الوقت الحالي، بينما توفي 1380 شخصًا بسبب الفيروس الشبيه بالإنفلونزا الذي ظهر في ووهان، عاصمة مقاطعة هوبي، في ديسمبر.

وقال آدم كامرادت سكوت، خبير الأمراض المعدية في مركز دراسات الأمن الدولي بجامعة سيدني، إن الأرقام الجديدة لا تشير إلى أن الوباء يقترب من ذروته.

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وأضاف "استنادًا إلى الاتجاه الحالي في الحالات المؤكدة، يبدو أن هذا مؤشر واضح على أنه بينما تبذل السلطات الصينية قصارى جهدها لمنع انتشار فيروس كورونا، فإن الإجراءات الصارمة إلى حد ما التي طبقتها حتى الآن كانت قليلة للغاية".

لقد أعطى الوباء الحزب الشيوعي الحاكم في الصين واحدة من أقسى التحديات التي واجهها منذ سنوات، وقيد ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

أكدت اليابان أول حالة وفاة بفيروس كورونا يوم الخميس - وهي امرأة في الثمانينات من عمرها تعيش في مقاطعة كاناغاوا بالقرب من طوكيو. كانت هذه هي الوفاة الثالثة خارج البر الرئيسي للصين، بعد وفاة اثنين آخرين في هونج كونج والفلبين.

تعد اليابان واحدة من أكثر المناطق تضررًا من أكثر من عشرين دولة ومنطقة خارج البر الرئيسي للصين والتي شهدت مئات الإصابات.