اليأس والخيانة: أغنية فيلم جيمس بوند 2020

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أسدلت صباح اليوم، الخميس، نجمة موسيقى البوب، بيلي إيليش، الستار عن أغنية فيلم جيمس بوند المقبل "No time to die"، الخامس والعشرين من سلسلة الأفلام الشهيرة.

وبثت الأغنية ومدتها أربع دقائق يوم الخميس على موقع يوتيوب والعديد من مواقع البث الموسيقي، وهي أغنية مؤلمة عن الخيانة واليأس، اشتركت إيليش في تأليفها مع أخوها الأكبر فينياس.

وإيليش (18 عاما) هي أصغر فنانة على الإطلاق تكتب وتؤدي أغنية في أحد أفلام جيمس بوند، لتمضي بذلك على خطى نجوم مثل أديل ومادونا وبول مكارتني.

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وفيلم "No time to die" هو الخامس والعشرين في سلسلة أفلام جيمس بوند ويعرض في نيسان/ أبريل المقبل، حيث يواصل دانييل كريغ لعب دور العميل السري البريطاني لمرة خامسة وأخيرة.

ومن المقرر أن تقوم إيليش بأداء الأغنية على المسرح للمرة الأولى في حفل توزيع جوائز بريت الموسيقية في لندن، يوم 18 شباط/ فبراير قبل أن تنطلق في جولة بأمريكا الشمالية في التاسع من آذار/ مارس.