سورية: 7 قتلى من قوات النظام وإيران بالقصف الإسرائيلي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بأن سبعة عناصر من قوات النظام السوري والحرس الثوري الإيراني قُتلوا في القصف الصاروخي الإسرائيليقرب دمشق، الليلة الماضية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، قوله إنه "قُتل في الغارات الإسرائيلية الليلية سبعة مقاتلين، ثلاثة من الجيش السوري وأربعة من الحرس الثوري الإيراني"، مشيرا إلى أن القصف طال "منطقة المطار".

وقال مصدر في قوات النظام إنه في تمام الساعة 23:45 من يوم أمس، تم رصد صواريخ معادية قادمة من فوق الجولان السوري المحتل، وعلى الفور تعاملت معها منظومات دفاعنا الجوي وأسقطت عددًا من الصواريخ المعادية قبل الوصول إلى أهدافها. وذكرت وكالة "سانا" أن وسائط دفاع الجوي السورية تصدت لأهداف في سماء دمشق.

أكّد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ الانفجارات ناجمة عن "قصف إسرائيلي استهدف مواقع لقوات النظام والميليشيات الإيرانية في محيط العاصمة دمشق".

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ورصد المرصد السوري سماع دوي عدد من الإنفجارات هزت مناطق العاصمة دمشق وريفها. ووفقا للمرصد فإن "الانفجارات ناجمة عن قصف إسرائيلي طال مواقع تابعة للميليشيات الإيرانية ضمن المنطقة الواصلة بين مطار دمشق الدولي والسيدة زينب جنوب العاصمة دمشق، حيث وصلت بعض الصواريخ إلى أهدافها فيما تمكنت دفاعات النظام السوري الجوية من إسقاط بعضها".

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن الدفاعات الجوية السورية صدّت ليل الأربعاء - الخميس لغارات إسرائيلية قرب دمشق.

وفي السادس من الشهر الجاري، رصد المرصد مقتل ما لا يقل عن 20 من المليشيات الموالية لإيران وآخرين من جنسيات سورية وغير سورية، وقال إن القصف الإسرائيلي استهدف "مواقع لقوات النظام والمليشيات الموالية لإيران في اللواء 91 التابع للفرقة الأولى في محيط الكسوة، واللواء 75 في محيط المقيلبية جنوب غرب دمشق، والمطار الزراعي جنوب ازرع في محافظة درعا، حيث استهدف القصف بطاريات دفاع جوي ومستودعات للأسلحة والذخائر ما أدى لتدمير الكثير منها".