مقتل 7 مسلحين في قصف إسرائيلي على مواقع مليشيات إيرانية جنوب دمشق

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وكالاتالجمعة 2020/2/14 10:46 ص بتوقيت أبوظبي
قصف إسرائيلي على دمشق - أرشيفية
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، عن مقتل 7 مسلحين جراء قصف إسرائيلي على مواقع تابعة للمليشيات الإيرانية في دمشق.
وأضاف المرصد السوري أن عددا من الانفجارات هزت مناطق دمشق وريفها، نتيجة قصف إسرائيلي، ضمن المنطقة الواصلة بين مطار دمشق الدولي والسيدة زينب جنوب العاصمة.
وأوضح المرصد أن عددا من الصواريخ تمكنت من الوصول إلى أهدافها، فيما تمكنت الدفاعات الجوية السورية من إسقاط بعضها.
وكان مصدر عسكري سوري قال إنه تم إسقاط عدد من الصواريخ المعادية القادمة من الجولان المحتل قبل الوصول إلى أهدافها.
وقال سكان في ريف دمشق الغربي إن "عدة صواريخ أطلقت باتجاه مناطق جنوبي العاصمة وأسقطت المضادات الأرضية عدداً منها، في حين أن أصوات انفجارات سمعت في جنوبي العاصمة وفي محيط مطار دمشق الدولي".
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