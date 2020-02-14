رئيس جمعية نقل المستخدمين بجهة الشمال: سبب حوادث السير يرجع إلى التعاقد مع شركات نقل بطرق غير قانوني-فيديو

فيديو: يونس الميموني
علق محمد رضى الحسناوي رئيس جمعية نقل المستخدمين بجهة الشمال، اليوم الخميس، بطنجة، على حادثة اصطدام بين حافلة لنقل المستخدمين وشاحنة كبيرة وسيارة خفيفة، أدت إلى إصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة.
وقال الحسناوي، إن أسباب ارتفاع نسبة حوادث السير، يرجع إلى التعاقد مع شركات نقل غير مؤهلة، وبطرق غير قانونية.
وأضاف المتحدث ذاته، أن بعض الشركات في حاجة إلى 120 حافلة لنقل العمال، في حين تتعاقد مع شركات صغيرة للنقل، لا تتوفر في أسطولها إلا على 20 حافلة.
واسترسل، أن هذه الشركات تضطر إلى التعامل مع أرباب حافلات للنقل بطريقة غير قانونية، لسد خصاصها.
وناشد الحسناوي محمد امهيدية والي جهة الشمال، ورئيس مصلحة النقل الطرقي، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، من أجل التدخل لوقف هذا الخرق القانوني التي تقوم به عدد من الشركات.
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