بانكسي يهدي مدينته لوحات جديدة بمناسبة عيد الحب 'صور'

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أهدى فنان الشوارع البريطاني بانكسي مدينته بريستول في غرب إنكلترا جدارية جديدة بمناسبة عيد الحب تصور فتاة صغيرة بيدها مقلاع , لكنه يطلق زهورا حمراء.
ولم يؤكد بانكسي، وهويته الحقيقية غير معروفة، أن العمل الفني من إبداعه. وعادة ما يستخدم حسابه على إنستغرام لإعلان ملكيته للوحاته، لكنه لم يفعل ذلك هذه المرة حتى الآن.
وتظهر الجدارية فتاة تغطي جزءا من رأسها بوشاح ومرسومة بالأبيض والأسود على جانب حائط منزل في منطقة بارتون هيل في بريستول.
وتمسك الصغيرة في إحدى يديها بمقلاع بينما كانت الأخرى وراءها وكأنها قد أطلقت للتو مقذوفا. وفي الطرف الآخر وعند نهاية مرمى المقلاع بقعة حمراء ساطعة مثل بقعة دماء، مصنوعة بأوراق الزهور البلاستيكية الحمراء.
وعادة ما يحاول بانكسي في لوحاته التي يتخذ من الشارع معرضا لها , جذب الانتباه لقضايا اجتماعية بإضافة لمحات من الكآبة على مشاهد مبهجة.
وفي ديسمبر سلط الضوء على قضية المشردين بجدارية تصور غزالتين من نوع الرنة وهما تجران مشردا نائما على مقعد حديقة في مدينة برمنجهام في وسط إنجلترا.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.