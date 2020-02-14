الرافدين يعلن حصيلة القروض التي منحها خلال كانون الثاني الماضي

اعلن مصرف الرافدين عن انجاز ومنح القروض بكافة انواعها للمواطنين خلال شهر كانون الاول الماضي وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان حصيلة القروض التي تم منحها للمواطنين في شهر كانون الاول الماضي تمثلت بمنح قروض البناء في قطعة ارض 60 معاملة وقروض المشاريع الصغيرة البالغة 15 مليون دينار حيث تم منح 144 قرضا .



واشار البيان الى انه تم اقراض المواطنين الراغبين بشراء شقق بسماية السكني اذ تم منح 29 معاملة للمواطنين كما تم منح قروض السيارات الى 347 معاملة وقروض معاملات لتسهيلات مالية 10 معاملة بالإضافة الى ذلك تم منح قروض الأطباء بمختلف تخصصاتهم الى 23 وقروض تمويل البحوث العلمية 10 مقترضا وقروض حريق الشورجة والكرادة الى اثنين.

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