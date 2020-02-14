الجيش السوري يتصدى لصواريخ إسرائيلية فوق سماء دمشق

وأضاف المصدر أن عددا من الصورايخ الإسرائيلية أطلقت من فوق الجولان المحتل ومنطقة صور بلبنان، فيما تولت الدفاعات الجوية السورية التصدى لها.

وتابع المصدر أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عددا من الصواريخ المعادية قبل الوصول الى هدفها، مضيفا أن العدوان الإسرائيلي استهدف منطقة جنوب مطار دمشق الدولي.

