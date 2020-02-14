عبدالله: لزيادة الضرائب والرسوم على التبغ والمشروبات الروحية

لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "اللقاء تقدم ومنذ أشهر عديدة بإقتراحات قوانين لزيادة ​الضرائب​ والرسوم على ​التبغ​ و​المشروبات الروحية​، وقد حان الوقت لأقرارها، حفاظا على صحة الناس، وتأمينا لواردات اضافية للخزينة".

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